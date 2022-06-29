Diplomalarda denklik krizi!

Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yarım kalan 4.2 milyon için öğrenci için önümüzdeki ay öğrenci affı çıkacak. Yurt dışında üniversite bitiren 64 bin denklik mağduru doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen de diploma denklik affı bekliyor.

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Öğrenci affından terör suçları hariç, herkes yararlanabilecek. YÖK'ün yurt dışı diploma denkliğini onaylamadığı için üniversite diplomaları Türkiye'de geçersiz olan 64 bin kişi de aftan yararlanmak istiyor. YÖK yönetmeliğine göre, dünyada ilk bin üniversite içerisindeki Harvard, Stanford, MIT gibi üniversite mezunlarının diplomaları Türkiye'de doğrudan denk kabul ediliyor.

KEYFİ REDDEDİLİYOR

ABD'de dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olduğu halde YÖK'ün denklik vermediği mağdurlar da var. Siyasi iktidarı eleştirel içerikli tez yazanların diplomasına denklik verilmediği gibi, ‘terör' kapsamına sokularak, yargılanmaları için dava açılıyor. Bir de, çoğu Balkanlarda ‘YÖK tanıyor” diyerek öğrenci alıp, mezunlarının YÖK'den diploma denkliği alamadığı mağdurlar var.

ÖĞRENCİLER YANILTILDI

YÖK'ün yurt dışındaki bir üniversiteyi ‘tanıması' kesin diploma denkliği verileceği anlamı taşımıyor. Üniversiteyi YÖK tanısa bile, yurt dışındaki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine soruyor. Öğrencilerin yurt dışı giriş-çıkışı, derslere katılımı gibi birçok kriter inceleniyor. Tanıma ve Denklik Komisyonu incelemesi bitince, denklik için son kararı YÖK Yürütme Kurulu veriyor. Onay, red veya eksiklerin tamamlanması istenebiliyor.

DİPLOMALAR RAFA

Diploma denkliği için binlerce dava açıldı. Kazananlar ve kaybedenler oldu. Davaların bazılarında, ‘Yurt dışında kalış süresi kısalığı' gerekçesiyle denklik reddedilirken, çoğunda hiç gerekçe bildirilmeden YÖK'de 3-4 yıldır bekleyen diplomalar da var. Denklik mağdurları arasında tıp doktoru, diş hekimi, mühendis, hukukçu ve öğretmenler de bulunuyor.

BALKANLARIN AYRICALIKLISI!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mütevellisinde yer aldığı Uluslararası Balkan Üniversitesi yönetmeliğe aykırı kendisini, “YÖK denkliğine sahip” diye tanıtıyor. Kayıt için lise diploması yetiyor. Tıp, mühendislik, hukuk eğitimi gibi bölümler 3 bin Euro yani 53 bin TL'den başlıyor. Türkiye'den çok öğrenci kaydı alıyor.

1 SORU 1 CEVAP

Denklik nedir?

YÖK'ün denkliğini tanıdığı yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, Türkiye'de üniversitelerin verdiği diplomalarla eşdeğer kabul edilmesidir.

Mağdurlar ne diyor?

HUKUK DİPLOMALI ÇİFTÇİ

Nimet Tuna: “Gaziantep'teki Sayburun köyünde 7 çocuklu bir evde doğdum. Doğu'da kadın olmanın zorluklarıyla, hayallerim arasında hep uçurumun kenarında yaşadım. Köyde, ‘kızlar okumaz' mantığı hakimdi. Orta öğrenime kadar zor okuttular. Hayatım, tarla ve ev arasındaydı. Burada kızlar doğar, büyür ve evlenir. Hastanede 3.5 yıl temizlikçilik yapıp, üniversite sınavına girip, edebiyat kazandım. Hayalim hukuktu. Makedonya' daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi' nde 2014'te hukuk okumaya gittim. YÖK'ün resmi tanınırlık belgesi nedeniyle bu okulu seçtim. Üniversiteyi 2018'de onur derecesiyle bitirdim. Burslu okuyup, döndüm. Senelerdir sürünüyorum. 3 yıldır YÖK'ten denklik başvuruma cevap vermesini bekliyorum. Tarlalarda çalışıp, temizlikçilik yaparak biriktirdiğim paralarla hukuk bitirip, köye döndüm. Bunun için mi bu kadar çaba? Şimdi tarlada hukuk diplomalı çiftçiyim.”

‘MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM'

Şükrü Ekinci: “Ukrayna'da İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. YÖK, 5 yıldır denklik vermediği için herhangi bir yerde mesleğimi yapamıyorum. Yurt dışında mühendislik yapabildiğim diplomam, ülkem de geçersiz. Çok mağdurum.”

‘DİPLOMAM KAĞIT PARÇASI'

Ahmet Özdemir: YÖK'ün tanıdığı Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 4 yıl önce bitirdim. YÖK denklik vermedi. Dava açtım. Mahkeme, diplomama kağıt parçası muamelesi yaptı. Bir avukatlık ofisinde asgari ücretli katibim. Aynı sınıfta olup, denklik alan arkadaşlarım var.”