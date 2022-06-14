DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK yaz kursu başvuru tarihi ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvuruları 15 Haziran ile 18 Haziran arasında alınacak.

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Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencileri ücretsiz yararlanacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıfları ise yaz okulunda yararlanacak. Yaz dönemi DYK kursları ile yaz okulları için başvurular 15-18 Haziran’da alınacak.

DYK YAZ KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DYK öğrenci başvuruları 15-18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.

Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi: “Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık.”

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, “Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek.” diye konuştu.

YAZ OKULU NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacak.

Öğrenciler destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek.

Yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek. Yaz okullarında görevlendirilen öğretmenler, 28-30 Haziran tarihleri arasında ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacak.”