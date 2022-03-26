Eğitim-İş: İzmir’de iki okulda haremlik selamlık eğitim veriliyor

Eğitim-İş Sendikası İzmir Kemalpaşa Temsilciliği, Bursa‘da bir ortaokulda yaşanan haremlik-selamlık eğitim uygulamasına tepki göstererek, bu olaya benzer bir uygulamanın da Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu Lisesi’nde yaşandığını öne sürdü.

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Bursa Mithatpaşa Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması girişimi tepkiyle karşılanmış, talimatını veren okul müdürü Haydar Akın da soruşturma kapsamında görevden alınmıştı. Eğitim-İş Sendikası İzmir Kemalpaşa Temsilciliği, haremlik-selamlık uygulamaya tepki göstererek, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“İZMİR'DE İKİ OKULDA HAREMLİK SELAMLIK EĞİTİM VERİLİYOR”

Sendikanın Kemalpaşa Temsilcisi Salih Topuk, benzer bir uygulamanın da Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu Lisesi'nde yaşandığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“AKP yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın neredeyse 20 yıldır okul yöneticilerini liyakate göre değil kendilerine sadakate göre, yandaş sendikaların verdiği torpil listelerine göre seçmesinin acı sonuçlarından biri Bursa Osmangazi'de yaşanmıştır. Bu olaya benzer bir uygulama da ilçemiz İmam Hatip Ortaokulu'nda ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu Lisesi'nde uygulanmaktadır. Bu okullarda sınıflar öğrencilerin cinsiyet ayrımına göre düzenlenmiş; kız öğrenci sınıfları, erkek öğrenci sınıfları şeklinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ DAHA DA GERİCİLEŞTİRİYOR”

*Haddini, kanunu ve aklın sınırlarını aşarak harem selamlık bir okul düşü kuran bu müdürler, eğitimi daha da gericileştirmek için gün be gün gayret eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yansımasıdır. Eğitimde şeriat uygulamalarının özlemini çeken bu müdürlere okul yöneticilerinin yüzde 90'ı üyeleri arasından seçilen Eğitim Bir-Sen'in sahip çıkması da gericiliğin eğitime nasıl hakim olmak istediğini kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.”

“ANAYASAYA AYKIRIDIR”

Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Topuk, “Bu uygulama, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine ve Anayasa'nın 42. maddesine açıkça aykırıdır. Eğitim-İş olarak altını çizerek bir kere daha söylüyoruz. Başöğretmen Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, bu tür uygulamalara karşı, yasaların bize verdiği hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Başöğretmen'in bizlere emanet ettiği gelecek nesillerin çağdaş eğitim hakkını kimsenin karanlık düşlerine yedirmeyeceğiz.” dedi.