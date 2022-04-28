Eğitimde sağlıklı adımlar

MEB ve Nestlé Türkiye işbirliğinde yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi’nin 10. yılında, İstanbul Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu’nda, Mutfak Atölyesi açıldı...

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Çocukların beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan Mutfak Atölyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete girdi. Açılışa, Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hakan Düzen ve Proje Yöneticisi Sibel Kars katıldı.

DENGELİ BESLENME

Törende konuşan Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, bu yıl Türkiye'de 10. yılını kutlayan Sağlıklı Adımlar Projesi ile bugüne kadar 781 farklı okulda yaklaşık 232 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Çocukların, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında iyi alışkanlıklar edinmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydeden Sungu, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin liderliğinde, dengeli beslenmeyi destekleyecek sağlıklı tarifler hazırlamayı uygulamalı öğrenecekler” diye konuştu.

86 ülkede 20 milyon çocuğa ulaştılar

Nestlé'nin, dünyada 86 ülkede 20 milyon çocuğa ulaştığı “Sağlıklı Çocuklar için Nestlé” adlı küresel sosyal sorumluluk projesinin parçası olan Sağlıklı Adımlar, Türkiye'nin bu alandaki en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyor.