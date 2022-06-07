EKPSS kura için geç başvuru günü! EKPSS kura başvuruları nasıl yapılır?

EKPSS kura başvuru işlemleri için geç başvuru günü geldi. EKPSS kura başvurusu işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. EKPSS geç başvuru işlemleri 7 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

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ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Kura başvurusu yapmak isteyenler için geç başvurular alınacak.

EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU EKRANI

EKPSS KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekiyor.