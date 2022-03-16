Gaziantep Üniversitesi kimlik kartlarından TC ibaresini kaldırdı

Gaziantep Üniversitesi tarafından öğrenci ve çalışanlar için düzenlenen kimlik kartlarından TC ibaresini kaldırdı. Karara siyaset dünyası ve öğrenciler tepki gösterdi.

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Her yıl yenilenen kimlik kartları dağıtılmaya başlanan öğrenci ve personeller, yeni kartlarını aldıklarında kartlarındaki TC ibaresinin olmadığını gördü. Bilinmeyen bir nedenle yapılan değişikliğe, başta üniversitedeki ülkücü grup olmak üzere çok sayıda öğrenci sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Bir öğrenci sosyal medya hesabından “Gaziantep Üniversitesi yeni öğrenci kimlik kartlarından neden TC (Türkiye Cumhuriyeti) koymadığını söyleyebilir mi? diye tepkisini dile getirdi. Bir başka öğrenci ise, “GAÜN Rektörü öğrenci kimlik kartlarımızdan neden T.C'yi kaldırdınız” şeklindeki paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

Bir öğrenci de, “Türkiye Cumhuriyeti ibaresinden neden rahatsız olup kaldırıldı? Yoksa, sınavsız boş beleş olarak alınan Suriyeli öğrenciler mi o kimlikleri taşımaktan rahatsız oldu” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

“TC BU MİLLETİN BİRLİĞİNİN İFADESİDİR”

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Üniversitesi'nin öğrenci ve personel kimlik kartlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırmasını, “Klasik iktidar anlayışı” olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“TC, tüm olumsuzluklara karşın bu ülkeyi aynı çatı altında tutan bir ibaredir. Bir zamanlar andımızı ve kamu kurumlarından TC ibarelerinin kaldırılması girişiminin bir devamı olan bu uygulama, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir girişimdir.

Hele çeşitli ülkelere mensup öğrencileri tek bir çatı altında toplayan bir eğitim kurumundaki bu keyfi uygulamanın sebebini çok merak ediyorum. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan halk Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin simgesi olan TC'nin birleştirici çatısı altında birlik ve beraberlik halinde ayakta kalabilmektedir.”

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Bir dönem Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü de yapan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Filiz ise, Gaziantep Üniversitesi yönetiminin öğrenci ve personel kimlik kartlarından TC ibaresinin kaldırılmasına ilişkin olarak, “Yanlış yapmışlar. TC ibaresinden niye rahatsız oluyorlar bende merak ediyorum” şeklide tepkisini dile getirdi.