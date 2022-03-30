İşten çıkarılan akademisyen sayısı 30’a ulaştı, yeni sebep ‘işverene hakaret’

Nişantaşı Üniversitesi'nde işten çıkarılan akademisyenlerin sayısı 30’a ulaştı. İşten çıkarma sebebi olarak ise işverene hakaret gösterildi. Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal kendisini protesto eden asistanların üzerine yürümüştü.

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Nişantaşı Üniversitesi'ndeki asistanlar, devlet üniversitelerinde çalışan asistanlarla aralarındaki ücret farkına karşı üniversite yönetimine dilekçe vermişti. Asistanlar eşit ücret talep ediyordu.

Dilekçenin verilmesinin ardından asistanlar, okul yönetimi tarafından performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten atıldılar. Dün (29 Mart) Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, alkışlı protesto gerçekleştiren asistanların üzerine yürürken “Tutumunuzu da gördüler, üslubunuzu da gördüler. Bu mu eğitim?” diyen bir akademisyene “Eğitim bu” diye bağırarak yanıt vermişti.

YENİ İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ, İŞVERENE HAKARET

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. 10 akademisyen daha okulda geldiklerinde kartlarının basmadığını fark etti. Kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan işten atıldıklarını söyleyen asistanların eşyalarını toplamaları ve üniversite dışına çıkmalar söylendi.

Asistanların dünkü protesto sonrası işten çıkarıldıkları öğrenildi. İşten çıkarma sebebi olarak ise işverene hakaret gösterildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından akademisyenlere, eşyalarını toplamaları ve üniversiteden çıkmaları gerektiği söylendi. Akademisyenler okul dışına çıkana kadar takip edildiler.

GÜVENLİKLER, ‘HADİ HOCAM HADİ' DİYEREK PEŞİMİZDE DOLAŞTI

SÖZCÜ'ye konuşan akademisyenler, bugün yaşananlara dair şu açıklamayı yaptılar: “Bildirim dahi yapmadan hukuksuzca işten atılıyoruz. Bunu da kartımız okunmayınca anlıyoruz. Süreci de baskıyla yürütmek istiyorlar. Güvenlikler bugün arkamızdan ‘Hadi hocam hadi' diyerek peşimizde dolaştılar, çıkarmak istediler.”

ÇAĞRI MERKEZİNDE BİLE ÇALIŞTIRILDILAR

Akademisyenler ayrıca yıllardır ağır çalışma koşullarıyla mücadele ettiklerini söylerken, tercih dönemlerinde çağrı merkezlerinde çalıştırıldıklarını, öğrencilere ücret bildirimi yaptıklarını belirtti. Molalara, tuvalete ve yemeğe dair dönüşümlü şekilde gittiklerini söylediler.