Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu

Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri, 22 Mart’ta sahiplerine verildi.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan değerli bilim insanlarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunan kurumlarını kamuoyuyla tanıştırmayı amaçlayan Kadir Has Ödülleri'nin töreni bu yıl 22 Mart 2022 Salı günü gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesi'nin kurucusu ve ülkemizin güzide hayırseverlerinden Kadir Has'ın vefatının 15. yıldönümünde, üniversitenin Cibali'deki merkez kampüsünde düzenlenen anma programı kapsamında 17. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl, gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde çok hızlı gelişim gösteren multidisipliner bir bilim dalı olan Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji alanında önemli başarılara imza atarak bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarımıza “Üstün Başarı” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı” ödülleri takdim edildi.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

17. Kadir Has Ödülleri'nde “Üstün Başarı Ödülü”, 25 senedir enfeksiyon ve immünoloji bilimlerinin ilerlemesine üstün katkılar sağlayan Prof. Dr. Moshe Arditi'ye verildi. Prof. Arditi, enfeksiyon ve bağışıklık sistemi, patojen ve konak etkileşimi ile doğal ve edinsel immüniteyi oluşturan hücrelerin işlevlerini araştırarak, enfeksiyon ve moleküler immünoloji araştırma alanlarını birbirine bağlayarak, özellikle kalp ve damar hastalıkları, ateroskleroz ve Kawasaki Hastalığı ile son iki senede de COVID-19 virüsü, bu virüsün bağışıklık sistemine etkileri, sebep olduğu hastalıklar ve tedavisine kadar uzanan geniş bir alandaki önemli buluşları, üst düzey akademik biyoloji ve tıp dergilerinde yayınladığı çok sayıdaki bilimsel çalışmaları sayesinde bu ödüle layık görüldü.

GELECEK VADEDEN BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ

17. Kadir Has Ödülleri'nde “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise iki değerli bilim insanımızın, Dr. Billur Akkaya ile Dr. Münir Akkaya'nın oldu. Dr. Billur Akkaya, enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve kansere karşı bağışıklık sistemi yanıtında önemli rol oynayan ve bu hastalıklara yönelik tedavilerde etkili bir hedef olarak benimsenen T hücrelerin, düzenleyici T hücreler tarafından nasıl etkisiz hale getirildiğine dair hücresel ve moleküler düzeydeki deneysel çalışmaları sayesinde bu ödüle layık görüldü. Dr. Münir Akkaya ise enfeksiyon hastalıkları sırasında bağışıklık yanıtının çeşitli mikrobiyal etmenlerle nasıl yeniden programlandığı ve bu sürecin doğal ve kazanılmış bağışıklık unsurları arasındaki iletişimi ne şekilde etkilediğini bulmaya yönelik hücresel, moleküler ve metabolik seviyelerdeki deneysel çalışmaları sayesinde ödülün sahibi oldu.

Prof. Dr. Moshe Arditi, Dr. Billur Akkaya ve Dr. Münir Akkaya'ya ödüllerinin takdim edildiği törende Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz birer konuşma yaptı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, insanlığa, doğaya ve yaşamın geleceğine katkı sağlayan bilim insanlarımızın çabalarını destekleyen bu ödüllerin, Türkiye'nin eğitim gönüllüsü Kadir Has'ın adını yaşattığını; 25. yılını kutlayan Kadir Has Üniversitesi'nde ilmek ilmek dokunan araştırma, bilim, sanat ve kültür desenlerine ödül sahibi bilim insanlarımızın çalışmalarının da katıldığını belirtti. Geçtiğimiz iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele edebilmemizin bilim insanları sayesinde mümkün olduğunu belirten Can Has, bu mücadelede özellikle immünologların çalışmalarının önem kazandığının altını çizdi.

Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has konuşmasında, Kadir Has Üniversitesi'nin, Türkiye için, güçlü bir ekonomi, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, ifade özgürlüğü, laiklik, kültür ve sanat kadar önemli olan yüksek öğrenimin ve bilimin gelişmesine çeyrek asrı geride bırakan büyük katkı sağladığını söyledi. Kadir Has Üniversitesi'nin pandemi şartlarında bile büyük bir azimle çalışarak akademik başarılara imza atan değerli hocalarına, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Araştırma Programı kapsamında ödül alan genç akademisyenlere, üniversitede oluşturulan araştırma ekosisteminin önemli bir paydaşı olmaları için öğrencileri teşvik eden tüm yöneticilere ve öğretim üyelerine teşekkürlerini ileten Nuri Has, salgın tehdidi altındaki yaşamlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için çalışmalar yürüten tüm bilim insanlarının nezdinde bu yıl ödül alan bilim insanlarımızı tebrik etti.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise sözlerine, dört yıl önce göreve geldiğinde yaptığı konuşmadan bir alıntı ile başladı: “Bizim akademisyen olarak görevimiz, geleneksel eğitim modellerinin dışına çıkarak yeni eğitim modelleri kurgulamaktır. Kadir Has Üniversitesi bu dönemde araştırmayı ana eksenine yerleştirip bu eğitim modellerini geliştirecektir,” idealiyle yola çıktıklarını söyleyen Prof. Durukanoğlu Feyiz, Türkiye'de tek, dünyaya örnek olan Yeni Eğitim Modeli'nin sağlam temeller üzerine kurulduğunu söyledi.

Kadir Has Üniversitesi'nin Hazırlık eğitiminde önemli bir dönüşüm yaşandığını, lisans eğitiminin iki ayağı olan Çekirdek Program ve Proje Tabanlı Eğitim'de de çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Prof. Durukanoğlu Feyiz, üniversitedeki araştırma ekosisteminin tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademik çalışanları besleyecek bir şekilde dönüştürmek adına cesur adımlar atıldığına dikkat çekti. Kadir Has Üniversitesi'nin araştırma odaklı gerçek bir dünya üniversitesi olma yolunda önemli aşamalar kaydettiğini belirten Prof. Durukanoğlu Feyiz, pandemi döneminde dahi tüm bu çabaların kesintisiz şekilde sürdürülmesini mümkün kılan bilim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, ödül alan bilim insanlarını da tebrik etti.