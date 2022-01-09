Kayyumlu kelepçeli üniversiteler çöktü

Dünya Üniversiteler Sıralaması (THE) 2022 raporu yayınlandı. Türkiye’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında artık hiç üniversitesi yok. Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralamasında bu yıl da geriledi. Üniversitenin son 7 yılda sıralamadaki gerileme oranı yüzde 100’e çıktı.

Sultan UÇAR

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Dünyadaki en güvenilir araştırmalarından Times Higher Education (THE) 2022 yani Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı. Öğretim, araştırma, bilgi aktarımı, uluslararası görünüm gibi 13 ayrı kriterle, 99 ülkedeki bin 600 üniversite karne aldı. Oxford birinci, Kaliforniya Teknoloji ikinci ve Harvard Üniversitesi üçüncü oldu.;

İLK 10'UN 8'İ ABD'DEN

ABD'deki 8 üniversite ilk 10'a girdi. Çin'den Pekin ve Tsinghua üniversiteleri ile İsviçre'deki ETH Zürih ile Kanada'daki Toronto Üniversitesi de ilk 20'de yer aldı. İlk 200 sıralamasına Amerika 57, İngiltere 28, Almanya 22, Avustralya 12, Çin 10, Hollanda 10, İsviçre 7, Kanada 7, Güney Kore 6 ve İsveç 5 üniversite sokmayı başardı.

BOĞAZİÇİ ÇAKILDI

Türkiye, bu yıl ilk 500'e veda etti. THE 2022 dünya sıralamasında kayyum rektörle birinci yılını dolduran Boğaziçi Üniversitesi, bir basamak daha gerileyerek, 601-800 bandından 801-1000 bandına düştü. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında olan Boğaziçi, 7 yıl içinde sıralamada yüzde 100 oranında geriledi.

Türkiye'den ilk bine giren üniversitelerin son durumu ne?

“Türkiye’deki üniversiteler sıralandığında ilk 2 sırayı hep vakıf üniversiteleri alıyor. Devlet üniversiteleri içinde ODTÜ, 2022’de en yüksek sıralamayı aldı. Boğaziçi, 401-500 grubundan 3 grup aşağıya düşüp, 801-1000 grubuna indi. Hacettepe, 2019'da bir grup çıkarken, 2022'de tekrar düştü. İTÜ ve ODTÜ 501-600 grubundan, 2 grup düşse de, bu yıl bir grup çıktı. Bilkent Üniversitesi 2017'ye kadar ilk 400’de iken 3 grup aşağı indi. Sabancı 2019'a kadar ilk 400’de kalsa da son 3 yılda iki grup ve Koç Üniversitesi de 2017'ye kadar ilk 300'de iken son 5 yılda 3 grup aşağı düştü.”

“İLK 500'DE ÜNİVERSİTEMİZ KALMADI”

Raporu analiz eden MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut şöyle dedi: “Dünya Üniversiteler Sıralaması (THE) verilerini 2015'ten 2022'ye inceledim. Son 7 yılın tamamında ilk 1000'e giren 7 Türk üniversitesinin son durumuna baktım. 2015'te ilk 200'e Türkiye’den 4 üniversite girdi. THE sıralama metodunu 2016'da değiştirdi. Üniversitelerimizi olumsuz etkileyeceği uyarısı yaptık. Son sıralamada bırakalım ilk 200'ü, ilk 400’e bile giren üniversitemiz yok.”

“ÜNİVERSİTELERİMİZ DÜŞTÜ”

“Hacettepe dışındaki tüm üniversiteler en az bir basamak ve çoğu 2 ile 3 basamak aşağı düştü. Türkiye’deki en eski kurum İstanbul Üniversitesi (İÜ)ilk binin dışına düştüğü için sıralamadan çıkarıldı. Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda (ARWU) ilk 500’de yer aldığı için övündüğümüz İÜ artık THE sıralamasında ilk binde yok. İlk 500'de hiç üniversitemiz kalmadı.”