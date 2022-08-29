Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye hazırlıkları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere defter, kitap ve diğer kırtasiye masrafları için karşılıksız 1300 TL yardım yapacak. Kırtasiye yardımı almak başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Okullar için artık geri sayım başladı. Veliler kalem, defter, çanta gibi ihtiyaç alışverişleri gerçekleştirecek ancak her geçen gün artan hayat pahalılık zor duruma sokuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl bir kereye mahsus olarak kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

e-Devlet sayfasından “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” adresi üzerinden eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.,

KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3’ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE PARASI GEREKLİ BELGELERİ NELER?

-Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

– Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

-Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

– Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

– Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

– Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

– Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

– Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

-Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi