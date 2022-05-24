KPSS başvuru günü geldi! KPSS başvurusu başladı mı?

KPSS’ye katılarak memur olmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, başvurular bugün başlayacak. KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusunun bugün itibariyle alınmaya başlanacağı açıklandı ancak henüz işlemler erişime açılmadı ve ÖSYM tarafından kılavuzu yayınlanmadı. KPSS başvurularının ilerleyen saatlerde alınmaya başlaması bekleniyor.

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ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre, başvurular bugün başlayacak. 2022 KPSS başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde…

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.

– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.

– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.

– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.

– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.

– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.

– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.