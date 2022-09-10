KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar bugün itibariyle ÖSYM’nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS ortaöğretim başvurusu 13 Eylül’e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

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Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabiliyor. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS ortaöğretim başvurusu 13 Eylül’e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım tarihinde gerçekleşecek. KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru ücretini 130 lira olarak belirledi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 1 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yayınladığı KPSS ortaöğretim kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav ücreti 130 lira olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvuru ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, sınav takviminde yapılan değişikliğe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takvimi’nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır”