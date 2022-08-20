KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, sınav tarihi ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler yeniden belirlendi. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının giriş yaptığı KPSS için sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde değişti. Ortaöğretim mezunu olan adayların katılacağı KPSS başvuru tarihi ve sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 1 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, sınav takviminde yapılan değişikliğe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır”