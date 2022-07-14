KYK borcu silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi?

Artan faizler ve işsizlik nedeniyle milyonlarca kişi KYK öğrenim kredisini ödemekte zorluk yaşıyor. KYK borç faizinin alınan krediden fazla olmasına, enflasyon farkının TÜFE'ye göre değil ÜFE'ye göre hesaplanması yol açıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır." açıklamasında bulundu.

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KYK borçları son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Sıkça dile getirilen KYK öğrenim kredisi borçları için yapılandırma milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL’lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL’ye çıktığını gösteren gencin tweet’ini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısında bulunmuştu.

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borcunun silinmesi gündem bulunmuyor ancak KYK kredisine eklenen yüksek faizlere yönelik bir çalışma yapılması bekleniyor.

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklamada KYK borçlarına değindi ve şunları söyledi:

– 351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

– Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'yle alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyuyla paylaşacak.