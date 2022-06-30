Lise taban puanları yayınlandı mı? Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi…

LGS sonucunu öğrenen öğrenciler lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Henüz lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın lise taban puanları tercih yapacak öğrencilere ipucu veriyor. İşte geçtiğimiz yılın LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler...

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Geçen sene yayınlanan liste aracılığı ile LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri tercih süreci öncesinde öğrencilere yardımcı oluyor. İşte geçen senenin lise taban puanları ve ve LGS yüzdelik dilimleri…

2021 YILI LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanacak LGS tercih kılavuzu açıklaması sonrasında hem tavan ve taban puanları belli olacak.

Şu an için öğrenciler 2021 yılındaki sıralamalara bakarak ortalama bilgi elde edebiliyor.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

İşte geçen sene yayınlanan İstanbul’daki liselerin taban puanları…