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Lise taban puanları yayınlandı mı? Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi…

LGS sonucunu öğrenen öğrenciler lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Henüz lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın lise taban puanları tercih yapacak öğrencilere ipucu veriyor. İşte geçtiğimiz yılın LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler...

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Lise taban puanları yayınlandı mı? Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi…

Geçen sene yayınlanan liste aracılığı ile LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri tercih süreci öncesinde öğrencilere yardımcı oluyor. İşte geçen senenin lise taban puanları ve ve LGS yüzdelik dilimleri…

2021 YILI LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanacak LGS tercih kılavuzu açıklaması sonrasında hem tavan ve taban puanları belli olacak.

Şu an için öğrenciler 2021 yılındaki sıralamalara bakarak ortalama bilgi elde edebiliyor.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

İşte geçen sene yayınlanan İstanbul’daki liselerin taban puanları…

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılFransızca100490,65580,050,01
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca180488,68870,060,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca60486,30080,090,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120484,56560,10,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce120478,77780,190,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150473,43530,30,02
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca150472,55630,320,09
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120469,13180,410,11
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120461,71670,640,12
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce150460,78730,670,01
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce150458,89570,740,2
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120456,52920,840,23
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150452,768410,09
İSTANBUL / FATİH / Vefa LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce150452,44171,010,25
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120448,2121,220,41
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce150447,73851,240,34
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce90446,53661,30,41
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120445,7861,340,22
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılFransızca30444,65491,40,85
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150444,51,410,14
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce30439,70741,70,72
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce136439,55211,710,32
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce120438,8291,760,44
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce120437,6361,841,18
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce150433,97062,090,7
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce60433,31942,151,13
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150432,54562,21,34
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce60432,35182,210,06
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce30429,59282,440,01
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılAlmanca60428,51922,531,33
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılİngilizce180426,99452,661,04
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce170423,58842,951,33
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılİngilizce102423,33492,981,49
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen Lisesi4 yılİngilizce180422,64963,041,04
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150422,20053,091,14
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılİngilizce60421,91093,110,48
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılArapça30421,26843,180,6
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150421,11613,190,78
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılİngilizce30420,61213,240,18
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen Lisesi4 yılİngilizce150420,60073,241,1

 