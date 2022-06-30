Lise taban puanları yayınlandı mı? Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi…
LGS sonucunu öğrenen öğrenciler lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Henüz lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın lise taban puanları tercih yapacak öğrencilere ipucu veriyor. İşte geçtiğimiz yılın LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler...
Geçen sene yayınlanan liste aracılığı ile LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri tercih süreci öncesinde öğrencilere yardımcı oluyor. İşte geçen senenin lise taban puanları ve ve LGS yüzdelik dilimleri…
2021 YILI LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanacak LGS tercih kılavuzu açıklaması sonrasında hem tavan ve taban puanları belli olacak.
Şu an için öğrenciler 2021 yılındaki sıralamalara bakarak ortalama bilgi elde edebiliyor.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
İşte geçen sene yayınlanan İstanbul’daki liselerin taban puanları…
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|100
|490,6558
|0,05
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|180
|488,6887
|0,06
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|60
|486,3008
|0,09
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|484,5656
|0,1
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|120
|478,7778
|0,19
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|473,4353
|0,3
|0,02
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|150
|472,5563
|0,32
|0,09
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|469,1318
|0,41
|0,11
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|461,7167
|0,64
|0,12
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|150
|460,7873
|0,67
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|150
|458,8957
|0,74
|0,2
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|456,5292
|0,84
|0,23
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|452,7684
|1
|0,09
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|150
|452,4417
|1,01
|0,25
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|448,212
|1,22
|0,41
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|150
|447,7385
|1,24
|0,34
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|446,5366
|1,3
|0,41
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|445,786
|1,34
|0,22
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|30
|444,6549
|1,4
|0,85
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|444,5
|1,41
|0,14
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|439,7074
|1,7
|0,72
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|136
|439,5521
|1,71
|0,32
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|120
|438,829
|1,76
|0,44
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|437,636
|1,84
|1,18
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|150
|433,9706
|2,09
|0,7
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|60
|433,3194
|2,15
|1,13
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|432,5456
|2,2
|1,34
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|60
|432,3518
|2,21
|0,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|429,5928
|2,44
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|60
|428,5192
|2,53
|1,33
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|426,9945
|2,66
|1,04
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|170
|423,5884
|2,95
|1,33
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|102
|423,3349
|2,98
|1,49
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|422,6496
|3,04
|1,04
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|422,2005
|3,09
|1,14
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|60
|421,9109
|3,11
|0,48
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|30
|421,2684
|3,18
|0,6
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|421,1161
|3,19
|0,78
|İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|420,6121
|3,24
|0,18
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|420,6007
|3,24
|1,1