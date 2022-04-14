MEB’de neler oluyor? 38 günde üçüncü müdür

Türkiye gündemine, okul müdürü M.K.’nın 10 kız öğrenciye cinsel tacizden tutuklanmasıyla oturan Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şimdi de 38 günde 3 kez İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Göreve 38 gün önce atanan Müdür Kakırman’ın tespit ettiği yolsuzlukları araştırması için MEB’den müfettiş istediği ortaya çıktı.

Sultan UÇAR

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Eskişehir’de bir okulda yaşanan taciz skandalının ardından okul müdürü M.K. tutuklanınca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir İl MEM Hakan Cirit'i de görevden aldı. Cirit' in yerine İstanbul'un Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ı atadı.

BAKANA RAĞMEN ALINDI

Şimdi de Kakırman görevden alınıp, yerine Muğla eski Milli Eğitim Müdürü olan ve daha önce hakkında açılan bakanlık soruşturmasıyla gündeme gelen Pervin Töre atandı. Müdür Kakırman önceki gün kısa veda konuşmasında, görev yaptığı sürenin kısalığına dikkat çekerek, ‘makamlar hizmet ve icra için' diyerek, koltuğu Töre'ye devretti. Bakan Özer'in desteklediği öğrenilen Kakırman daha sonra atandığı Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi için makamdan ayrıldı.

MÜFETTİŞ İSTEMİŞTİ

Olayların perde arkasında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü atandıktan sonra Nesrin Kakırman'ın dikkatini çeken bazı usulsüzlüklerin incelenmesi için resmi yazıyla MEB'e başvurup, inceleme yapmaları için Bakanlık Müfettişi talep etmesinin etkili olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜLER İDDİASI

Milli Eğitim eski Bakanı ve halen AKP Eskişehir milletvekili Nabi Avcı ile birlikte AKP Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan'ın, Kakırman'ın inceleme talepli bu başvurusu sonrası görevden alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü ileri sürüldü.

Müdür Kakırman, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi ve AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun ablası. Anneleri Saide Taşkesenlioğlu'nu 2 hafta önce kaybeden Kakırman, cenaze izni nedeniyle Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda sadece 1 ay oturabildi.

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