Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL’lik sipariş aldılar

Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 81 ildeki anaokulu öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 150 bin adet ahşap oyuncak üretimine başladı. 17.8 milyon TL değerinde alınan siparişlerin bir kısmı teslim edildi.

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Standart boyut

1869'da ‘teknik okul’ olarak Kastamonu'da kurulan ve daha sonra Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden lisede öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi için kolları sıvadı.

“Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” adı altında hazırlanan proje, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca “Mesleki Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi” adı altında “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” projesi desteklenmeye layık görüldü.

Proje çerçevesinde ilk etapta 26 çeşit anonim oyuncak, yenilikçi yaklaşımla tekrar ele alındı. Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından özel olarak tasarlanan 4 oyuncağın da patenti alındı. Hazırlanan şablonların ardından üretim aşamasına geçildi. Oyuncakların yapımında ‘sıfır atık' projesi çerçevesinde atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki okullarda kullanılmak üzere 150 bin adet ahşap oyuncak siparişi verildi. Siparişlerin alınmasıyla birlikte Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamen doğal ahşaptan E1, N71-3 ve FSC standartlarına uygun oyuncakların üretimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretimi yapılan ahşap oyuncaklardan 17 milyon 800 bin TL karşılığında 150 bin adet 81 ilde okul öncesi 3-6 yaş arası çocukların hem kişisel gelişimleri hem de oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sipariş verildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 383 bin 440 adet parçadan oluşan 10 bin 87 kutu içerikli, 393 bin 527 adet parçadan oluşan 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıktı.

150 bin adet ahşap oyuncağın yılsonuna kadar üretimi yapılarak teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca ahşap oyuncakların üretiminde çalışan 32 öğrenciye de asgari ücret kadar maaş ödeniyor. Öte yandan, tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiği okul bünyesinde eksikliklerin tamamlanması ile ayda 5 bin takım ahşap oyuncak üretilmesi hedefleniyor.