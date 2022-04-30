Milli Eğitim Bakanı’ndan corona ve okullarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgınlarda ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerin okullar olduğunun net bir şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik Göl Toplantı Salonu’nda Vali Ömer Seymenoğlu, milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile durum değerlendirme toplantısı yapan Bakan Özer, toplantı sonrasında yaptıgı açıklamada okulların 7 aydan bu yana maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun biçimde eğitimlerini sürdürdüğünü ve bu hafta başı itibari ile bu kuralların da kaldırıldığını söyledi. Bakan Özer şöyle konuştu:

* 18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen kadrosu ile okulları açık tutma konusundaki irade ve kararlılığımız sayesinde ülke 2 fayda gördü. Birincisi böylesi büyük bir ölçeği normalleştirmeden önce ülkenin normalleşmesi mümkün değil.

* Bu kararlılık ve başarılı yönetmelik sistemi Türkiye’nin hızlı ve kolay bir şekilde normalleşmesini sağladı. İkincisi, olası salgınlarda ve koşullarda okullar asla kapatılmamalı. İlk açılması ve son kapatılması gereken yerlerin okullar olduğu net bir şekilde ortaya konmuş oldu. DHA