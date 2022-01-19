Milli Eğitim Bakanlığı’ndan seçmeli din dersi için ödüllü yarışma

Eğitim İş Tekirdağ Şube Başkanı Özer, “Din ağırlıklı derslerin seçilmesi için yarışma adı altında rüşvet verilecek” dedi...

Sultan UÇAR

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2022-2023 yılında okutulacak 26 seçmeli dersle ilgili tercih dönemi 21 Ocak'ta tamamlanacak. Müzik, spor, sanat, bilim, yabancı dil gibi birçok dalda tercih yapma hakkı olan ortaokul ve lise öğrencileri “Öğretmen yok' gibi gerekçelerle” din eğitimine yönlendiriliyor. Bu yönlendirmede Eğitime Destek Platformu'ndan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilçe milli eğitim müdürlükleri de etkin rol almaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum” adı altında Eğitime Destek Platformu'yla birlikte ‘Kuran-ı Kerim', ‘Peygamberimizin Hayatı' ve Temel Dini Bilgiler' seçmeli derslerini seçen öğrenciler arasında ödüllü bilgi yarışması düzenledi. 14 Mayıs 2022'de yapılacak teşvik amaçlı yarışmanın birincisine i5 işlemcili laptop, ikinciye i3 işlemcili laptop, üçüncüye ipad tablet verilecek.

Eğitim İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, “Öğrencilerin özgür iradeleriyle ders seçmesi gerekirken Eğitime Destek Platformu ve Milli Eğitim el ele verdi. Din ağırlıklı derslerin seçilmesi için öğrencilere yarışma adı altında adeta rüşvet verilerek, yönlendirme yapılıyor. Bu bir rüşvettir, kesinlikle yarışma değildir.”