O eğitimciye soruşturma açıldı

Çanakkale Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programından İzmir Marşı'nı 'siyasi figür' diyerek çıkarttığını ileri süren Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes hakkında disiplin soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya’nın tören programından İzmir Marşı’nı ‘siyasi figür’ diyerek, çıkarttığını ileri sürmüştü

Serbes yaptığı açıklamada ise, “Yapılan bu uygulama tamamen siyasi bir karar olup İzmir Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk adını değersizleştirme çabasıdır. Eğitim İş olarak bu karara ve yapılan Atatürk düşmanlığına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİN KURULU GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİF ETTİ

Yaşananların ardından Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı ve Pelevne Ortaokulu Müdürü olan Serkan Serbes hakkında, disiplin soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından Serbes’e kademe ilerlemesinin durdurulması ve görev yeri değişikliği cezası teklif edildiği öğrenildi.