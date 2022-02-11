Öğretmenler yoksullaştı!

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarında sondan 5’inciyiz. Öğretmenlerin satın alma gücü düştüğü gibi öğrenciler için de eğitime erişim ve fırsat eşitsizliği derinleşti” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarında sondan 5'inciyiz” diyen Prof. Dr. Lale Karabıyık, “Öğretmenler, yoksulluk sınırının altında maaş alıyor” diye kaydetti.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ

Türkiye'deki eğitim politikalarını CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Okullardaki 102 bin öğretmen açığı 85 bin 513 ücretli öğretmenle kapatılmaya çalışılıyor. 2002'de 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmiş iken 15 bin öğretmen ataması ile övünülemez. Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarında sondan 5'inciyiz. Öğretmenlerin satın alma gücü düştüğü gibi öğrenciler için de eğitime erişim ve fırsat eşitsizliği derinleşti” dedi.

PARASIZLIK GERİLETTİ

Eğitim bütçesinin GSYİH'ya oranının son 5 yılda yüzde 3.79'dan, yüzde 3.47'ye düştüğünü söyleyen Profesör Karabıyık, 2002'de MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan yüzde 17.18'lik payın da 2022'de yüzde 8.05'e gerilediğini vurguladı.