Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Geçen yılın aksine bu yıl okullarda devam dersler, yüze yüze eğitim ile de tamamlanacak. Bu yıl üç kez tatile giren okullar, dördüncü arayı yaz tatili ile verecek. Okullar 17 Haziran'da kapanıyor, yaz tatili başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ara tatil ve bayram tatili ardından yoğunlaşan ders ve sınav maratonunun ne zaman sona ereceğini merak eden öğrenciler ile veliler “okullar ne zaman kapanıyor” sorusuna yanıt arıyor. İşte yaz günleri yaklaşırken yaz tatili planlarını belirlemek isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği soruların cevapları.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMLE BİTİRECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Ordu Valiliği’ni ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Bakan Özer, “7 Şubat’ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz.

“TOPLAM SAYININ BİNDE BİRİNİN ALTINDA”

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434’ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, ‘Omicron’ varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu.

İnşallah Sağlık Bakanlığı’nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. (DHA)