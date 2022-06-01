Parlak zeka para edecek

LGS puanıyla öğrenci alan gözde kolejler, yüzde 1’e girecek öğrencilere keseyi açtı. Yılda 100 ile 200 bin lira arasında değişen öğrenim ücreti hiç alınmayacak. Kitap, kıyafet, yemek, barınma bedava.

Sultan UÇAR

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Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) geri sayım başladı. Sınav, 5 Haziran Pazar günü 1.2 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılacak. Sınava sayılı günler kala, LGS'de yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi gibi devlet okulları ile yüzde 1'lik dilimden öğrenci almayı hedefleyen Türk ve yabancı özel liselere olan ilgi arttı.

KOLEJLER SINAVLA

Amerikan, Fransız, İtalyan, Alman gibi yurt dışında sınavsız üniversite eğitimi şansı veren yabancı liselerden tam burs kazanmak için LGS' de yüksek puan alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yabancı liselerin de aralarında yer aldığı 7 ildeki 72 özel okulu kazanmak için LGS'de, yüksek puan almak gerekiyor. LGS puanı düşük olan adaylar, Uluslararası IB Diploması yani yurt dışında üniversite eğitiminin kapısını açan Türk ve yabancı kolejlere alınmıyor.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını 30 Haziran'da açıklayacak. Sonuçların açıklandığı gün, LGS puanıyla öğrenci alan özel okullar da, öğrenci kabul şartlarını ilan edecek. Bu yıl farklı olarak, özel okullara ön kayıt ve kesin kayıt için sadece bir gün belirlenecek. Veliler aynı gün istedikleri okula hem kesin kayıt, hem de yedek kayıt yaptırabilecek.

Listeleri takip edin!

Birinci ön kayıt dönemi sınav 30 Haziran-3 Temmuz arasında sürüp, bitirilecek. Asil ve yedek listeler açıklanacak. Kesin kayıt, 4 Temmuz'da yapılıp, boşluk varsa yedek listelere geçilecek. Kontenjan dolmazsa 5,6,7 ve 8 Temmuz' da serbest kayıt var. Serbest kayıt için okullar yeni puan ilan edecek. 4 kez serbest kayıt alınacak.

Çok paranız olması yetmez

LGS sonunda yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Koleji gibi yabancı okullardan tam burs kazanmak için LGS'de 90 sorunun net yapılması gerekiyor. Tüm öğrencileri tam burslu olan Bahçeşehir Fen Teknoloji Lisesi de yüzde 1'den öğrenci alıyor.

DEVLET VE ÖZEL OKUL SEÇME KRİTERLERİ:

– Uluslararası standartta eğitim vermeli.

– Kesinlikle ikinci yabancı dil öğretmeli.

– Derslik kapasitesi 24-28 öğrenciyi aşmamalı.

– Teknolojisi online eğitime uyumlu olmalı.

– Özel okul ise kayıt sözleşmesi harici ücret istememeli.

– Öğretmen ve öğrenci mutluluğu önemsenmeli.

– IB Diploması veren okullar önceliğiniz olmalı.

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Zafer Öztürk:

Beyaz yakalıların çocukları okuyor

“Özel okullarda sanıldığı gibi yüksek gelir grubu ailelerin çocukları değil, geleceği eğitimde gören ailelerin çocukları okuyor. En yüksek gelir grubundakiler, çocukları için lise çağında yurt dışını tercih ediyor. Özel okullarda daha çok beyaz yakalılar ile orta gelir grubu serbest meslek sahiplerinin çocukları okuyor. Özel okullardaki öğrencilerin yüzde 30'a yakını halen burslu okuyor.”

Okulda olmayanın kayıt hakkı yanar

Asil ve yedek kayıt listelerini, sınav sonuçları açıklandığı gün okullar belirleyecek. Kesin kayıt için öğrenci adları okullarda tek tek okunacak. İsimler okunduğu sırada okulda olmayanın kayıt hakkı, yedek listedeki öğrencilere geçecek.

SORU-CEVAP

Özel okula kesin kayıt yaptıranlar devlet okulu da seçebilir mi?

– Özele kesin kayıt yaptıranlar, öğrencinin kaydını özelden almadan, devlet okulu tercih edemez. Devlete nakil için, boş kontenjan ve nakil istenen okula öğrencinin puanının tutması gerekir.