Üniversitede adrese teslim kadro ilanı

Kamuoyunda ve akademik çevrelerde tepkilere neden olan siyasi kadrolaşma amaçlı adrese teslim kadro ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Son örnek ise Balıkesir Üniversitesi'nde yaşandı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için bir âdet öğretim görevlisi ilanı verdi.

ARANAN ŞARTLARA BİR KİŞİ UYDU

Üniversite ilgili bölüm için “Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Aşçılık dalında MEB ustalık ve MEB usta öğreticilik belgeleri ile dünya mutfağı belgesine sahip olmak” ilanı verdi.

İlandaki şartlara uyan bir kişi ise sınava girmeye hak kazandı.