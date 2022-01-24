Üniversiteler tatil mi, kaç gün?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle zorluklar yaşanırken, kentteki üniversiteler 2 gün tatil ilan edildi. İstanbul Valiliği, üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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Ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle eğitimde de aksamalar yaşanırken üniversitelerde eğitime ara verdiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir.