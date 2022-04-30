Ünlü milyardere demiryolu işçilerinden protesto: 3 yıldır zam yapmadı

Omaha Kahini olarak bilinen 93 yaşındaki efsane yatırımcı Warren Buffet, 2022 yılının en çok kazananları arasında ve mutlu. Ancak işçileriyse pek mutlu değil ve eyleme hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada emekçiler 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamaya hazırlanırken, işçiler ile patronlar arasındaki eşitsizliğe dair çarpıcı bir vaka ABD basınına yansıdı.

Patronu olduğu Berkshire Hathaway şirketinin 2019 yılı sonrasındaki ilk yüz yüze hissedar toplantısında ev sahipliği yapacak olan ABD'li ünlü milyarder Warren Buffet'a karşı işçiler protesto eylemine hazırlıyor.

117 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin altıncı insanı olan Buffet'ın sahibi olduğu ABD'nin en büyük demiryolu şirketlerinden BNSF'de işçilere son yılda hiç zam yapmadığı ortaya çıktı.

Buffet'ın serveti ise bu üç yıllık dönemde yaklaşık 30 milyar dolar artarken, sadece 2022’nin ilk dört ayındaki artış 8,3 milyar dolar oldu.

BUGÜN YAPILACAK

Hissedar toplantısı ve protesto eylemi, aynı zamanda Buffet'ın doğum yeri de olan ve yönetim kurulu başkanı olduğu Berkshire Hathaway şirketinin genel merkezinin bulunduğu ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde 30 Nisan'da (bugün) yapılacak.

Borsadaki kazançlı yatırımlarıyla ünlü olan ve Omaha Kahini lakabıyla anılan 92 yaşındaki milyarderin şirketinde çalışan demiryolu işçileri, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirecek.

Lokomotif Mühendisleri ve Demiryolu İşçileri Kardeşliği adlı sendika, toplantı öncesinde Omaha'da işçilerin taleplerini dile getiren mobil ekranlar gezdirdi.

‘PANDEMİDE HİSSEDARLAR KAZANDI’

Bloomberg'in haberine göre, sendikanın genel başkanı Dennis Pierce, BNSF şirketinin temsilcileriyle 14 kez bir araya geldiklerini ancak anlaşma sağlanamadığını belirterek “Çalışanlar pandemi boyunca üç yıl sözleşme zammı olmadan çalıştılar. Yani pandemide işçiler değil hissedarlar kazandı” dedi.

Daha önce Buffett’in sahibi olduğu bir Omaha gazetesine ilan veren sendika, BNSF şirketinin 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe koyduğu yeni iş kurallarının da değiştirilmesini istiyor.

KAMUOYUNDA DA TEPKİ VAR

ABD'de demiryollarındaki yetersiz hizmetler, kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Rötarlı seferlerin başı çektiği bu yetersizlikte, demiryolu şirketlerinin işçi sayısını azaltmalarının etkili olduğu belirtiliyor.

1995’te Burlington Northern ve Santa Fe Pacific şirketlerinin birleşmesiyle kurulan BNSF, ciro bazında ABD'nin en büyük demiryolu şirketi konumunda ve 2010’dan bu yana Berkshire bünyesinde bulunuyor.

‘AİLESİ COVİD OLDUĞUNDA İZİN ALAMADI’

Kocası 10 yıldır BNSF’de çalışan Alex Kosanda, şirketin yeni devamlılık politikası nedeniyle kocasının neredeyse her zaman işte olduğunu, hem kendisi hem de çocukları Covid-19’a yakalandığında kocasının onlara bakmak için işten izin alamadığını belirtti.

Kosanda, mobil ekran da yer alan mektubunda “Yeni katılım politikası o kadar kısıtlayıcı ve moral bozucu hale geldi ki, kocam hayatımızın bir parçası değilmiş gibi hissediyorum” dedi.

BNSF Sözcüsü Lena Kent ise, yeni devamlılık politikasının müşteriler için yaptıklarını, işlerin aksamadan devam etmesini sağlamayı hedeflediklerini, sendikayla toplu sözleşme görüşmelerinde çözüm bulmak istediklerini dile getirdi.

’15 YILIMIN EN MUTSUZ GÜNLERİ’

Bir BNSF mühendisi olan Eric Gruber, yeni devamlılık politikasının yürürlüğe girmesinden bu yana yüzlerce işçinin ayrıldığını ve 15 yıldır çalıştığı şirketteki en mutsuz dönemini geçirdiğini söyledi.

İşçilerin yıprandığına ve bunun güvenlik sorunları yarattığına işaret eden Gruber, işçilerin boş vaktinin kalmadığından ve evlerine gidemediklerinden şikayet etti.

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