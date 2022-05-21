YKS ne zaman, giriş belgesi ne zaman yayınlanır? TYT, AYT, YDT hangi tarihte?

Bu yıl üç milyonu aşkın öğrencinin iyi bir üniversite hayaliyle katılacağı YKS için kısa bir süre kaldı. YKS, TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. YKS sınav yerlerinin belli olacağı giriş belgesi ise sınavdan yaklaşık 14 gün önce yayınlanması bekleniyor.

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Hazırlıklarına devam eden öğrenciler bir yandan da YKS hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan 14 gün kala açıklanıyor. Sınav tarihi de göz önüne aldığında giriş belgelerinin 4 Haziran tarihi ya da o hafta içerisinde açıklanacağı söylenebilir.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430