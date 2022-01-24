YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM’de! YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için başvuru işlemleri devam ediyor. Adaylar sınav ücretini yatırılmasının ardından başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. YÖKDİL başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.

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YÖKDİL başvuruları 21 Ocak’ta başladı, 31 Ocak’ta sona erecek. Belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunulacak ancak sınav ücretinin yüzde 50 daha fazla ödenmesi talep edilecek.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 185 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/1 oturumu 13 Mart'ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuruları 21 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.