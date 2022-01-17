YÖK’te uluslararası üniversite ortaklıkları değerlendirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın gerçekleştireceği Özbekistan ziyareti öncesinde, uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhaki Hadi Turus, Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel ile Ankara, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Ege, İstanbul, Sağlık Bilimleri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Toplantıda; Ahmet Yesevi, Kırgızistan-Türkiye Manas, Türk-Alman, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi modeller değerlendirildi. Ayrıca, toplantıda, Özbekistan’a yapılacak ziyaret öncesinde mevcut iş birliği alanları konuşuldu ve iş birliğinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. DHA