Yüksekova’da kolej hayali gerçekleşiyor

Türkiye’nin İran-Irak sınırındaki Yüksekova’da okul kurma hayali olan 55 yıllık eğitimci Enver Yücel, “Yüksekova’da okul açıp, hayallerimi gerçekleştireceğim” diye konuştu

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Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “Türkiye'nin her bölgesinde eğitim kurumlarımız var. Ülkemizin sınırdaki en uç noktası Hakkari'deki Yüksekova benim için çok özel. Vatanımızın her yerinde çocuklarımızın, eğitimimizden istifade etmesini ve kurumlarımızın bayrağını dalgalandırmayı istiyorum. Hayalimi gerçekleştirip, Yüksekova Bahçeşehir Koleji'ni açacağımız için çok heyecanlıyım” dedi. Bu okulu, bir sosyal sorumluluk projesi gibi gördüklerini ve ticari düşünmediklerini kaydeden Yücel, farklı bir eğitim modeli uygulanacağını bildirdi.

65 İLDE 143 KAMPÜS

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ ise batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye'nin 65 ilinde 143 kampüste eğitim verdiklerini söyledi. Bölgedeki öğrencilerin akademik başarısı yanında spordan sanata yeteneklerini destekleme amacıyla açılması planlanan koleji ve bölgedeki çocukların eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nin de desteklemesi kararı alındı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael de projeye destek verdi.