Yurt genelinde karne heyecanı! Yarıyıl tatili bugün başladı

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün kapandı. Birinci dönemi geride bırakan milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdiler.

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2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan milyonlarca öğrenci ve öğretmen bugün yarıyıl tatiline çıktı.

İSTANBUL

İstanbul’da öğrenciler karnelerini aldı. Bahçelievler’deki Fikret Yüzaltı İlkokulunda karneleri dağıtılan öğrencileri velileri kapının önünde bekledi. Pandemi nedeniyle sınıflara alınmayan veliler buruk bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

MUŞ

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Ertuğrul Gazi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde çocukların karne heyecanına ortak olan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, öğrencilere tek tek karnelerini teslim ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Vali Gündüzöz, bugün Muş'ta 114 bin öğrencinin karne aldığını söyledi. Karne dağıtım törenine Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





ERZURUM

Erzurum’da bin 178 okulda 155 bin 48 öğrenci birinci yarıyıl karnelerini alarak iki haftalık ara tatile girdi. Yakutiye ilçesindeki Şükrü Paşa İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye etti.

KARS

Tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Kars’ta karne dağıtım töreni, Zübeyde Hanım İlkokulu’nda yapıldı. Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öksüz, daha sonra öğrencilerin karnelerini vererek tebrik etti. Karnelerini alan öğrenciler sevincini dışarıda bekleyen aileleriyle yaşadı. Düzenlenen karne törenine Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, öğretmenler öğrenciler katıldı.

SİVAS

Sivas'ta da 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 1'inci ders dönemi karne töreni programı Vali Aydın Güçlü İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi bilgin katıldı. Öğrenciler Vali ve Belediye Başkanını okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Çocukların heyecanına ortak olan Vali Ayhan ve Başkan Bilgin öncelik olarak 1'inci sınıfların okuma bayramını kutlayarak öğrencilere madalyalarını verdiler.

Ardından başka bir sınıfta öğrencilere karneleri dağıtan Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, minik öğrencilere şeker ve kitap dağıttılar. İl genelinde toplamda 115 bin 411 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 1'inci sınıfta öğrenim gören 9 bin 294 öğrenci ise karne ve okuma bayramı mutluluğunu ilk kez tattı. Bedensel engelli olduğu için evde eğitim alan 3. sınıf öğrencisi Müberra Ateşalp’ de uzun süredir ayrı kaldığı arkadaşlarıyla hasret gidererek karne heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde karne alan öğrencilerin sevincine İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ortak oldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’nin Develi ilçesinde de karne heyecanı yaşadı. Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, ilçeye bağlı Çayırözü mahallesindeki karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.