Yüz yüze eğitime kar engelli! Okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimi de etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada Muş'ta eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE DE TATİL

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.