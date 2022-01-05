10 milyon emekliyi unuttular

İktidar hayat pahalılığı altında ezilen emeklileri sendika zammı alan ve almayan diye ayırıp 10 milyonu aşkın emekliyi zamsız ve ek zamsız bıraktı.

Erdoğan SÜZER

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Birbiri ardına yağan zamlar karşısında çaresiz kalan emeklilere ek zam sözü veren iktidar, sayıları 10 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine tek kuruş bile ek zam vermedi. İktidar bu emeklilere sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam vermekle yetindi.

‘ADALET NEREDE' İSYANI

Buna karşılık zamları memur sendikalarının yaptığı toplu sözleşmelere göre belirlenen memur emeklilerine yüzde 5'lik zammın yanı sıra ilave yüzde 2.5 zam verilmesi diğer emeklilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. SÖZCÜ'yü arayan çok sayıda emekli, “Adalet nerede kaldı” eleştirisinde bulundu.

GELİRLER ERİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) toplam 13 milyon 590 bin kişi emeklilik aylığı alıyor. Bu emekli ve emekli yakınlarının 8.5 milyondan fazlasını işçi emeklileri, 2.7 milyonunu esnaf ve çiftçi emeklileri, 2 milyon 377 binini de memur emeklileri ve yakınları oluşturuyor.

Bu emeklilerden sadece memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşmeyle zam yapılıyor. Memur sendikalarının memurlar için aldığı zam oranları memur emeklilerine de uygulanıyor. Geri kalan 11 milyon 213 bin emekliye ise sadece TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon kadar geriye dönük zam veriliyor. TÜİK'in enflasyonu gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı için de emeklilerin gelirleri her geçen gün eriyor, yaşam daha da zorlaşıyor.

ZAMDA ÇARPIK TABLO

Memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için enflasyondan bağımsız olarak yüzde 5 zam verilmişti. Bu zamma yüzde 2.5 daha ilave edildi ve oran yüzde 7.5'e çıkarıldı. Bu emeklilere ayrıca geçmiş 6 ayın yüzde 3'lük zammının yanı sıra yüzde 22.5 da enflasyonun farkı verildi. Geçen temmuzdan bu yılın ocak ayına kadar olan dönemde memur emeklilerine verilen zam yüzde 33 oldu. Memur emeklileri dışında kalan 11.2 milyon emekliye ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 25.5 zam verildi. Arada 7.5 puanlık zam farkı oluştu.

AHMETBEY FARKLI MEHMET BEY FARKLI

Zam sistemindeki adaletsizlik yüzünden örneğin temmuzda 5 bin lira aylık alan memur emeklisi Ahmet Bey'in aylığına enflasyon kaybı hariç 1 Ocak'tan itibaren 375 lira ek zam yapıldı ve aylığı 5 bin 375 liraya çıktı. Bu zammın 250 lirası toplu sözleşmeden, 125 lirası da ek zamdan geldi. 5 bin lira aylık alan işçi emeklisi Mehmet Bey ise ocak ayında enflasyon kaybı dışında 375 lirayı alamadığı için reel aylığı yine 5 bin lirada kaldı. Adaletsizliğin giderilmesi için tüm emeklilerin sendika zammı kapsamına alınması gerekiyor.