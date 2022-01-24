1000 TL fatura gelen esnaf: Hak varsa, hakkımı helal etmiyorum

Ankara’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Hacı Aydoğan, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. "300 lira gelen elektrik faturası 1.000 liraya çıktı, kirayı zaten ödeyemiyoruz. Hak varsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar esnafı bunalttı. Ankara'da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Hacı Aydoğan, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

“300 lira gelen elektrik faturası 1000 liraya çıktı, kirayı zaten ödeyemiyoruz. Hak varsa hakkımı helal etmiyorum. Esnaf ezilmeye ölmeye mahkum mu? Esnaf olarak çok sitemliyiz. 40 yıldır buradayım, böylesini görmedim, esnaf bitik durumda. Eve siftahsız gidiyorum'' dedi.

16 yıllık kuyumcu Osman Ünsalan da “Sabah dükkanı açıyoruz, gelen giden yok, çay içip akşamı ediyoruz, İnsanlara merhamet, sevgi, yardım lazım ama hiçbiri yok” diye konuştu.

SİFTAH YOK

Kuyumcu Aydoğan, “Esnafa niye kolaylık sağlamıyorlar? Esnaf ezilmeye ölmeye mahkûm mu? Esnaf bitik durumda, ticareti bitirdiler. Gelip de vatandaşın derdini dinleyen yok. Esnaf, Türkiye’nin can damarıdır. Esnaf bulur, buluşturur, yapar, çatar. Kira bile veremiyoruz. Günlerdir siftah etmedim ben kirayı nasıl ödeyeceğim. Elektriği ödeyemiyoruz, kirayı nasıl ödeyelim. Ankara’nın çoğu yerinde ticaret de yapılamıyor. Hak varsa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İNSANLAR KARANLIKTA OTURUYOR

Ankara Ulus'ta 16 yıldır kuyumculuk yapan Osman Ünsalan, ise sabah dükkânını açtığı saatten beri siftah yapamadığını, sadece arkadaşlarıyla, yakınlarıyla oturup çay içtiğini söyleyen Ünsalan, ‘'Artık bir çare bulsunlar. İnsanlar karanlıkta oturuyor. Doğal gaz parasını ödeyemiyor, elektrik paralarını ödeyemiyor. Bana geçen ay 200 lira gelen elektrik faturası bu ay 455 lira oldu. İnsanlara merhamet, sevgi, saygı göstersinler ama maalesef yok” diye konuştu.