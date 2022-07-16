119 farklı ülke vatandaşı Antalya’da konut sahibi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2015-2022 yılları arasında 119 farklı ülkeden kişi, Antalya’da 46 bin 663 adet taşınmazın sahibi oldu. Aralarında iç savaşın sürdüğü Yemen'den insanlar da var, Somali, Ruanda, Şili, Myanmar gibi ülke vatandaşları da...

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Endonezya'dan, Arjantin'den, Etiyopya'dan, Afganistan'dan, neredeyse tüm AB ülkelerinden ve hatta iç savaşın devam ettiği Yemen dahil 119 farklı ülkeden kişinin Antalya'da taşınmaz sahibi olduğunu söyledi.

Zeybek; “Ne var ki yabancı komşularımızın ev sahibi olabildiği şehrimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bırakın ev satın almayı, bütçelerine göre kiralık ev dahi bulamıyor” dedi.

SOMALİ, RUANDA,ŞİLİ, MYANMAR…

Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2015-2022 yılları arasında Antalya'da yabancıların aldığı ev sayısı ve uyruklarına göre dağılımını sordu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre, 2015-2022 yılları arasında 119 farklı ülkeden kişinin Antalya'da 46 bin 663 adet taşınmaz sahibi olduğu belirtilirken, Somali, Ruanda, Şili, Myanmar ve Kribati gibi birçok ülke vatandaşının yer alması ise dikkat çekti.

“İÇ SAVAŞIN SÜRDÜĞÜ YEMEN’DEN KOMŞULARIMIZ…’

Zeybek, “Endonezya'dan, Arjantin'den, Etiyopya'dan, Afganistan'dan, neredeyse tüm AB ülkelerinden ve hatta iç savaşın devam ettiği Yemen'den komşularımız var” değerlendirmesinde bulundu.

“Ancak bu durumun bir başka noktası ise AKP'nin başkanlık sevdası ile başlayan ekonomik krizin artık günümüzde daha fazla hissedilmesi sonucu artan enflasyonla bu ülke vatandaşlarının konut almak için zorlanmasıdır” diyen Zeybek, şöyle devam etti:

“Yıllarca kamuda ya da özel sektörde çalışmış emekli ikramiyesi ile Antalya'da bir ev almak isteyen bir vatandaşımız ortalama bir evin ancak peşinatını ödeyebilir duruma gelmiştir. Kredi ile ev alınması durumunda ise maaşının en az 4 katı kadar kredi taksiti ödemesi gereklidir.”

‘TÜRKLERİN SUDANLILAR KADAR ALIM GÜCÜ YOK MU?’

“Antalya'da ve ülke genelinde ev fiyatlarının astronomik artışı nedeniyle kiralarda gelir seviyesinin üzerinde artmaktadır” diye CHP milletvekili Zeybek, şöyle devam etti:

“Antalya gibi yabancılarında talep ettiği bir şehirde ise ne yazık ki ev kiraları ortalama maaşların çok üzerindedir. Memurların tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin kayıt sonrası barınması için ve yeni evlenen çiftlerin yuva kurması için bütçelerine uygun kiralık ev bulmak neredeyse artık imkânsız bir hal almıştır.

Vatandaşın en doğal barınma hakkını dahi sağlayamayan AKP iktidarı durumun vahametinin farkında değildir, halktan ve sorunlarından uzaktadır.

Vatandaşın konut sorununu Beştepe'deki bin odalı saraydan, kupon arazi dökümü çıkartarak yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Antalya'dan ev alan Sudan ve Dominik vatandaşı kadar alım gücü yoksa bu utanç AKP'nindir.”

İlginizi Çekebilir Bayramda tatile çıkabilen vatandaşların oranında büyük düşüş

İlginizi Çekebilir The Economist: Türkiye üç haneli enflasyonla boğuşuyor, dolara kaçış bile kurtarmıyor