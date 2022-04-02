19 milyar dolarlık ihracata imza attı

Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu hissedarların katılımıyla dün holding merkezinde yapıldı.

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Koç Holding'in 58. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla dün holding merkezinde gerçekleşti.

Toplantı sonrası yayınlanan faaliyet raporunda, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerinin ihracat performansları ile 19 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildiği, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 7 pay alındığı belirtildi. Ayrıca, Koç Topluluğu'nun kombine gelirlerinin Türkiye'nin GSYH'sine oranının yüzde 8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Türkiye için değer yaratmaya devam ettiklerini ifade eden Rahmi Koç, “2021 yılındaki 17.3 milyar TL (1.9 milyar dolar) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 53 milyar TL (8.9 milyar dolar) yatırım gerçekleştirmiş olduk” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, “Şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak ülkemiz ve insanlık adına en iyisini yapma gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.