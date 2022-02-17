2021’in en büyük kripto suçu Türkiye’den: Thodex vurgunu tüm suçları solladı

Chainalysis 2021 yılı kripto suçları raporunu yayınladı. Buna göre, dünya üzerinde kripto varlıklar kullanılarak işlenen en büyük suç Türkiye'de gerçekleştirilen Thodex dolandırıcılığı oldu. Thodex vurgununda 400 bine yakın insanın 2 milyar dolardan fazla parası dolandırılmıştı.

Sozcu.com.tr

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Blok zincir teknolojisi içerisindeki faaliyetler için veri analizi yapan bir şirket olan Chainalysis, 2021’deki kripto suçları ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda 2021 içerisinde işlenen en büyük kripto suçun Thodex vurgunu olduğu görüldü.

Thodex’in 2021 Nisan ayında gerçekleştirdiği vurgun, geçtiğimiz yılın en büyük kripto tabanlı suçu olarak kayıtlara geçti. Thodex gibi kripto borsası aracılığı ile gerçekleşen suçların yanında dünyanın çeşitli yerlerinde kriptolar kullanılarak, şantaj, terör, fidye, kara para aklama gibi suçlar da işlendi.

KRİPTOLARA HÂLÂ TAM GÜVEN YOK

Altın, dolar ve borsa gibi klasik yatırım araçlarının yanında kripto paralar da Türkiye’de ve dünyada sıkça tercih edilen finansal varlıklardan biri haline geldi ve pek çok kişinin hayatına girdi.

Bazı insanlar kripto varlıkları hararetli bir şekilde savunsalar da kimi ekonomistler ve finans piyasalarını düzenleyen kuruluşların bazıları bu varlıklara mesafeli. Kripto varlıklara dönük en önemli eleştiri ise merkeziyetsiz yapısı nedeniyle ve devlet tarafından düzenlenmemiş bir piyasada işlem görmesi nedeniyle herhangi bir sorun olduğunda bir muhatap bulunamayacak olması. Aynı zamanda suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında kullanılması da devletleri endişelendiren diğer gelişmeler.

Chainalys raporuna göre kripto varlıklarla yapılan işlemlerin hacmin 2020’ye göre yüzde 567 artarak 2021’de 15,8 trilyon dolar oldu. Bunula birlikte kripto tabanlı suçlar da 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2020’de 7,8 milyar dolar büyüklüğünde olan suçlar 2021 yılında neredeyse iki katına çıkarak 14 milyar dolara yükseldi. Kripto para kullanımının artması ile birlikte yasa dışı faaliyetlerin kripto para işlem hacmindeki payı da düştü.

EN BÜYÜK VURGUN THODEX

2021 yılında gerçekleştirilen en büyük kripto vurgunu ise Türkiye’den geldi. Bir kripto para borsası aracılığıyla 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex, kripto vurgunları içinde birinci sırada yer aldı.

Thodex’in ardından gelen AnubisDao isimli şirketin vurgunu 57 milyon dolar civarında oldu. Bu verilere göre, 2021’de kripto borsaları kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar arasında en büyük pay Thodex’e ait oldu.

THODEX VURGUNUNDA NE OLMUŞTU

Thodex ile tıpku diğer kripto para borsaları gibi yatırımcıların yatırdığı itibari para veya kripto paralar üzerinden alım satım ve para çekme işlemleri yapılıyordu. Yatırımcıların parası ve varlıkları ise Thodex'in şifreli olduğu düşünülen kripto para cüzdanları ve banka hesaplarında tutuluyordu.

2021 yılının nisan ayında kripto paralar için alım-satım hizmeti veren borsada tüm işlemler durdu. Ardından şirketin CEO’su olan 1994 doğumlu Faruk Fatih Özer, hesapları boşaltıp yurtdışına kaçtı. 391 bin kişinin kullandığı tahmin edilen kripto borsasında 2 milyar dolardan fazla vurgun yapıldığı tahmin ediliyor. En son izine Arnavutluk’ta rastlanan Özer hakkında İnterpol tarafından çıkartılan kırmızı bültenle birlikte arama çalışmaları devam ediyor.

TERÖRÜN FİNANSMANINDA DA KULLANILIYOR

Raporda dünya çapında kripto borsaları ile işlenen çeşitli dolandırıcılık suçlarının yanında darknet gibi alanlarda, terörizm, çocuk istismarı, fidye ve şantaj gibi suçlarda da kriptonun kullanıldığı görüldü.

Raporda ayrıca geçtiğimiz yıla kadar El Kaide ve IŞİD’in de kripto ile bağış topladığı, CIA ve FBI gibi kurumların bu parasal işlemlerin bir kısmına müdahale ettiği belirtildi.

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