2022 için 5 farklı Bitcoin tahmini

Kripto piyasasının lider para birimi Bitcoin'in bir süredir içerisinde bulunduğu durgunluktan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu. Bitcoin'in gelecekteki fiyatlarına ilişkin farklı fikirler olsa da uzmanlar 2022'de Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin azalabileceği ve piyasa düzenleyicilerinin devreye gireceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Son bir aydır ciddi bir durgunluk yaşayan Bitcoin için yatırımcılar endişe ile piyasaları takip ederken uzmanlarsa birbirinden farklı yorumlarda bulunuyor.

Bitcoin’in 2021 Kasım ayı içerisinde 69 bin dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından kripto paralarda başlayan aşağı yönlü trend ve ardından gelen durgunluk, yatırımcıları endişelendiriyor.

Kripto para piyasaları durgun seyre yönelince yatırımcılar da uzaklaşmaya başladı. Bunda para piyasalarında sıkılaşma beklentileri nedeniyle yatırımcının risk iştahının azalması ve kripto piyasalarına yönelik düzenleme sinyallerinin etkili olduğu düşünülüyor.

Peki, kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen yükseliş hareketi 2022’de gerçekleşecek mi? İşte kripto piyasasına dair 5 farklı tahmin:

‘100 BİN DOLARA ULAŞABİLİR’

Kripto para aracı kurumu Voyager Digital’in CEO’su Steve Ehrlich, Independent’e verdiği demeçte önümüzdeki yıl yükselişlerin düşüşlere nazaran daha ağır basacağını söyledi. Ehrlich, Bitcoin’in 100 bin doları geçeceği yönünde öngörüde bulundu.

Kripto kredi sağlayıcısı Nexo’dan Antoni Trenchev de Ehlich ile aynı fikirde. Trenchev’e göre Bitcoin 2022’nin ortasına kadar yükseliş gösterebilir ve 100 bin dolara kadar çıkabilir.

‘BİTCOİN ÇAKILACAK’

Ultra iyimser tahminlerin yanı sıra kripto piyasası için kötümser tahminler de mevcut. Bazı uzmanlar, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda sert bir düşüşe uğrayabileceği konusunda uyardı. Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü Carol Alexander, Bitcoin’in 2022’de 10 bin dolara kadar düşebiceğini ve son bir buçuk yıldaki tüm kazançlarını neredeyse tamamen silebileceğini belirtti.

Piyasanın sıfırlanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran tek kişi Alexander değil. Financial Times için yakın tarihlerde bir yazı kaleme alan Robert McCauley, Bitcoin’in bir saadet zinciri şemasından bile daha kötü olduğunu belirterek sistemin tamamen çökebileceğini belirtti.

DAHA ÇOK BENİMSENECEK Mİ?

Yatırım danışmanlığı şirketi Digital Assets Council of Financial Professionals’ın kurucusu Ric Edelman da kripto piyasası için çeşitli 2022 tahminleri yayınladı. Edelman dünya çapında 500 milyondan fazla insanın yıl sonuna kadar Bitcoin’e sahip olacağı yönünde tahminde bulundu.

CoinTelegraph’ın aktardığı bir habere göre, kripto kredi kuruluşu BlockFi’nin kurucu ortağı Flori Marquez de olası bir düzenlemenin kriptoların benimsenmesini artıracağına inanıyor.

‘BITCOIN PİYASA HAKİMİYETİNİ KAYBEDEBİLİR’

2021’in başında Bitcoin, toplam kripto piyasasının yüzde 70’ini oluşturuyordu. Şuan ise CoinMarketCap verilerine göre bu rakam yüzde 40 civarında. Bu durum, alt coinlere yönelişlerin artmasından ve Ethereum, Cardano ve Solana gibi paraların büyümesinden kaynaklanıyor.

Anchorage Digital’in başkanı ve kurucu ortağı Diogo Monica, MarketWatch’a konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Artık sadece Bitcoin veya Ethereum’a yapılan spekülatif yatırımları değil, NFT’leri ve merkeziyetsiz finans teknolojisini (DeFi) teknolojisini konuşuyoruz. Bitcoin, bu gelişen endüstri için dijital bir altın görevi görebilir ancak daha yeni, daha hızlı paralar da devreye girebilir” dedi.

DÜZENLEMELER

Politika yapıcılar uzun süredir kripto teknolojisi ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor ve düzenleme sinyalleri veriyor. ABD’li, Türk ve pek çok Avrupalı piyasa düzenleyici, bu piyasanın düzenlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Birçok sektör oyuncusu, düzenlemelerin yatırımcıların güvenini artırmaya yardımcı olacağını umuyor. Bazıları ise özellikle sabit coin’ler konusunda düzenlemenin gerekli olduğunu savunuyor.

Düzenlemeden ziyade daha aşırı önlemleri savunanlar da var. Berkshire Hathaway isimli dev holdingin başkan yardımcısı Charlie Munge, Bitcoin’in ‘iğrenç ve medeniyetin çıkarlarına aykırı’ olduğu görüşünde. Kısa süre önce Çin de kripto paralara dönük sert yasaklar getirmişti. Kimi tahminciler El Salvador gibi daha çok ülkenin kriptoları benimseyeceğini düşünürken kimileri ise bazı yerlerde sert tedbirlerin gündeme gelebileceğini düşünüyor.

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