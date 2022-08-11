209 milyonluk araç saltanatı

Türkiye’de 8 milyonu aşkın yükseköğretim kurumu öğrencisi kalacak yer bulamadığı için yurt sorunu ile mücadele ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı 209 milyon liraya araç kiraladı.

Deniz AYHAN

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2021 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne göre kamu kurumlarının araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidilmesi istenmişti.

GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı araçtan tasarruf etmedi. Bakanlık, 5 Temmuz 2022'de ihaleye çıkarak Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri için 2022-2023 yıllarında 17 ay süreyle sürücülü ve sürücüsüz, 7 ayrı firmadan 116 milyon 775 bin liraya araç kiraladı. Bakanlık geçtiğimiz yıl da kiralık araçlara 92 milyon 137 bin lira yatırmıştı. Araçların toplam maliyeti 208 milyon 912 bin lira oldu.

Bakanlık geçen yıl da 2022-2023 yılları boyunca merkez teşkilatı ve 81 ilde kullanılmak üzere 80 milyon 481 bin 783 liraya araç kiralamıştı. Bu araçlar 1 Ocak 2022 tarihiyle bakanlığa teslim edilirken, sayı yetmedi ve yeniden ihaleye çıkıldı. Bu kez de 11 milyon 656 bin lira ödendi. 2022 ve 2023 yılında kullanılacak araçların maliyeti 92 milyon 137 bin TL'ye çıktı. Son yaptığı araç kiralaması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 ve 2023 yıllarında kullanmak üzere kiraladığı araçlara ödenen toplam maliyet 208 milyon 912 bin TL'ye ulaştı.

Öğrenci yurt çilesi yaşıyor

– AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında KYK'ya bağlı 190 yurt bulunuyordu ve 1 milyon 918 bin üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencisi vardı. 2016 yılında ise 7 milyon 198 bin 987 üniversite öğrencisi olmasına rağmen yurt sayısı 517 bin 257 yatak kapasitesi ile 649'da kaldı. 2021'de 768 yurt varken, barınma krizinin baş gösterdiği 2022'de yurt sayısı 773'e yükseldi.