3600 ek gösterge için ilk toplantı: Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ilk komisyon toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Hükümet ve Memur-Sen arasında gerçekleştirilen 3600 ek gösterge sorununa ilişkin değerlendirme toplantısı öncesinde konuşan Bilgin şunları söyledi:

“Kamu personel sisteminde çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Farklı düzenlemelerle sistem içinden çıkılmaz hâle gelmiştir. Adalet duygusu zedelenmiştir.

Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hâle gelmiştir. Bugün pandemi krizi ile karşı karşıyayız. Bunun sağlık boyutu var, bir de toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları var. Salgın bütün dünyada küresel bir ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır. Bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedir. Bu krizin Türkiye’ye de yansımaları olmuştur.

Bu şartlarda biz Türkiye’nin ekonomik sorunlarının aşılmasında önemli adımlar atıyoruz. Yeni ekonomi politikası Türkiye’nin önemli bir imkanı haline geldi.

‘İLAVELER YAPACAĞIZ’

Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam o toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ona karşı başka tedbirleri devreye soktuk. Enflasyon farkını sadece toplu sözleşmede konu edildiği şekilde ele almadık. Aynı zamanda sosyal denge desteği verdik.

Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunların yeterli olduğu söylemek mümkün değil. Ama bunlara ilaveler yapacağız. Temmuz’da da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman gerekli düzenlemeleri yapacağız.

3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONU TOPLANTILARI

Bugün, kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın cumhurbaşkanımız bu konuyu yıl içinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda mesele ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri dile getirilecek.

Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları ile önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını bir kaç toplantı içerisinde verecek. Ne kadar süreceğini tahmin etmek şimdiden mümkün değil. Komisyon çalışmalarını bekleyeceğiz. Bunun adil bir çözüm olacağına dair kanaatimi belirtmek isterim.”

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