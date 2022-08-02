4.1 milyon kişi yapılandırma bekliyor

Türkiye’de 36.1 milyon vatandaş 1.2 trilyon lirayı aşan banka borcunu nasıl ödeyeceğini düşünürken, borcundan dolayı takibe düşen 4.1 milyon kişinin umudu yapılandırmaya kaldı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Geçim sıkıntısıyla banka kredisi ve kredi kartları ile baş etmeye çalışanların sayısı hızla yükselirken ufukta görünen bireysel iflas dalgası endişe yaratıyor. Bankalara borcu olan 36.1 milyon vatandaş yüksek enflasyon ortamında borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, borcundan dolayı takibe düşen 4.1 milyon kişi de yapılandırma bekliyor.

ORTALAMA BORÇ 33 BİNİ AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2022'de enflasyon hızla üç hanelere yükselirken, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takipteki kişi sayısı ise Ocak-Mayıs 2022 döneminde 748 bin 437 kişi oldu. Bu sayı 2021 yılının aynı döneminde 408 bin 913 kişiydi. Böylece bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977'ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30.5 milyar TL oldu.

TBB Risk Merkezi mayıs ayı raporuna göre, takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1.7 milyon kişi artarak 36.1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 33 bin 400 TL'ye çıktı. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

Yüzde 69'u ihtiyaçtan kullanıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 22 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 207 milyar TL'ye ulaşan toplam tüketici kredi ve kredi kartları hacminin yüzde 69'unu ihtiyaç kredileri ile bireysel kredi kartları oluşturuyor. Vatandaş anlık ihtiyaçları ve günü kurtarmak için kredi kullanmayı tercih ederken, tüketici kredilerinde limitler 50.000-70.000 TL aralığına indi. Verilere göre vatandaşın bankalara olan kredi ve kart borçları son bir yılda 327 milyar TL artış gösterdi.

Marketlerde kartlarla rekor kırıldı

Hayat pahalılığı kendini kredi kartı harcamalarında dramatik bir biçimde kendini gösteriyor. BDDK verilerine göre bireysel kredi kartları hacmi 22 Temmuz itibarıyla 286 milyar TL'yi buluyor. 2021 yılı Temmuz ayında bu borç 171.3 milyar TL, 2000 yılı Temmuz ayında ise 120.2 milyar TL idi. Merkez Bankası'nın kartlı harcama verileri, bu yıl özellikle market alışverişinde tarihi rekorlar kırıldığını gösterdi.