400 bin dolar haberi vatandaşlıkta promosyona döndü

250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verilmesi tepki çekince ‘400 bin dolara yükselecek’ denildi. Ancak karar Resmi Gazete’de hâlâ çıkmadı, ‘artış öncesi fırsat’ diye yabancıya ev satışı iyice arttı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Gayrimenkul alımıyla vatandaşlık almada limitin 400 bin dolara yükseltileceğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için hayata geçmeyince bu durum bir promosyona dönüştü.

HABER SATIŞI ARTIRDI

Yabancıların TC vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesi, Türkiye'de sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaratarak, ev fiyatlarını ateşlerken, bu gelişmeler toplumda infiale neden oldu. Bunun paralelinde 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, “Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı” haberleri medyada yer aldı. Haber yalanlanmadı ancak aradan geçen 13 günde Resmi Gazete'de böyle bir değişiklik yer almadı. Bu arada limit artışı olacağı haberi, yabancılara konut satışını iyice hızlandırmış durumda.

Avukat Enver Aksakal, “400 bin dolara çıkacak diye yabancıların talebinde artış var. Az önce (26 Nisan) 250 bin dolarlık bir gayrimenkul için vatandaşlık başvurusunu yaptık. Resmi Gazete'de henüz artışa yönelik bir karar yok” dedi. Sektörde, “Acaba satışlara hız kazandırmak için mi böyle bir haber servis edildi” sorusu soruluyor.

Arapça konut ilanları veriliyor

İnternette birçok konut ‘vatandaşlığa uygun' ibaresi ile satılıyor. Bazı ilanların başlığında Arap alfabesi ile yazılar da yer alıyor. Fiyatlar çok yüksek, görece uygun evler için arandığında ise ‘Vatandaşlık için fiyatı 250 bin dolar gösterir, farkı elden geri öderiz' gibi sahtekarlıklar da teklif edilebiliyor.

Vatandaşlık için büyük hareketlilik

Yabancıların Türkiye'de vatandaşlık için konut alımında son günlerde büyük hareketlilik olduğunu söyleyen Elit Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Türker Polat, “400 bin dolara çıkacak haberi sonrası işlem hacmimiz de arayan soran da arttı. Pek çok yabancı ‘artış ne zaman yürürlüğe girer' diye bize danışıyor” dedi.