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5 tane sebzenin faturası: 23.85 lira

Dar gelirliyi tane hesabı alışveriş de kurtarmamaya başladı. SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Şişli’de bir manavdan taneyle alışveriş yaptı; 5 kalemden oluşan alışveriş toplam 23.85 TL tuttu.

Batuhan SERİM
Yayınlanma: 05:30 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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5 tane sebzenin faturası: 23.85 lira

İktidarın uyguladığı tartışmalı ekonomi politikaları, liranın tarihi değer kaybı ve her geçen gün artan enflasyonla birlikte gıda fiyatları tavan yaptı. Pazar tezgahlarında, market raflarında meyve-sebzelerin üzerinde 30-40-50 TL'lik etiketler yer alıyor. Pazar pazar, market market dolaşarak en ucuza ulaşmaya almaya çalışan vatandaşlar, pahalılıktan dert yanıyor. Kiloyla sebze-meyve almayı uzunca bir süre önce bırakan dar gelirliler, tane hesabına geçti. Ancak tane hesabı bile dar gelirlilerin bütçesini zorlamaya başladı. SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Şişli'de bir manavdan taneyle alışveriş yaptı; 5 kalemden oluşan alışveriş toplam 23.85 TL tuttu. Sepette; 200 gramlık 1 adet domates, 70 gramlık 1 adet çarliston biber, 185 gramlık 1 adet salatalık, 130 gramlık 1 adet patlıcan ve 1 demet dereotu yer aldı.

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