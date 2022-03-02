AB, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından getirdiği yaptırımların bir parçası olarak 7 Rus bankasını SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı aldı. Kripto varlıkların yaptırımları aşmak için kullanılıp kullanılmadığı da inceleniyor.

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Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından getirdiği yaptırımların bir parçası olarak 7 Rus bankasını SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı aldı.

AB resmi gazetesinde yer alan bildiriye göre, SWIFT faaliyetlerini sonlandırmaları için 10 gün verilen bankalar Rusya’nın ikinci en büyük bankası VTB, Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB bankası.

Bir üst düzey AB yetkilisi listedeki bankaların Rus devletiyle olan bağlantıları kapsamında seçildiğini belirtti. Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından kamu bankalarına zaten yaptırımlar uygulanıyordu.

SBERBANK VE GAZPROMBANK DAHİL EDİLMEDİ

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ve Gazprombank ise listeye AB ülkelerinin hâlâ almaya devam ettiği Rus petrolü ve gazını ödemek için kullanıldıklarından dolayı dahil edilmedi.

Yetkili, SWIFT sisteminde enerjiyle ilgili işlemleri ayırt ederek yalnızca diğer ödemelere izin verilmemesi mümkün değil diye belirtti. Yetkili bu iki bankalara farklı önlemlerin uygulandığını ekledi.

Diğer bir kıdemli AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre Avrupa Komisyonu ise kripto varlıkların Rus bankalarına getirilen yaptırımları aşmak için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.

Rus rublesi ve Tether kripto para birimi arasındaki işlem hacmi dün sert yükselmişti. Ruble, Batı’nın yaptırımlarının ardından rekor düşük seviyelere gerilemişti.

Dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance, yaptırıma hedef olan Rus müşterilerinin hesabını işleme kapatacağını fakat Rus vatandaşların tamamının hesaplarını dondurmayacağını açıklamıştı. (REUTERS)



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