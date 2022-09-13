AB, Rus gazına tavan fiyat planından uzaklaştı

The Guardian, sızdırılan belgelere dayandırdığı bir haberinde, AB'nin Rusya'dan alınan doğalgaza tavan fiyat uygulama planından uzaklaştığını, fakat enerji şirketlerinin gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilerleyeceğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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The Guardian’ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan alınan doğalgaza tavan fiyat uygulama planından uzaklaştı, fakat enerji şirketlerinin gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilerleyecek.

Bugün yayınlanan haber, sızdırılan belgelere dayandırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki ani yükseliş, fosil yakıt şirketlerinin kârlarını olağanüstü bir şekilde yükseltmiş ancak tüketicilerin ve diğer şirketlerin enerji faturalarını da katlamıştı.

FİKİR AYRILIKLARI OLUŞMUŞTU

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, eylül ayı başında yaptığı bir açıklamada “Rusya’dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğalgaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum” demişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, eylül başından yaptığı bir açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde toplanan AB enerji bakanları ise, Avrupa'nın Rus doğalgazına tavan fiyat getirilmesi teklifine geniş bir destek vermemiş; fikir ayrılıkları oluşmuştu.

PUTİN ‘ENERJİ TEDARİĞİNİ DURDURURUZ’ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstermiş; bu çağrıyı “aptalca” olarak nitelemişti.

Putin, şu açıklamayı yapmıştı: “Eğer çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz.”

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