AB ve ABD’den yeni Rusya planı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) özel çekme haklarını (SDR) kısıtlamaya hazırlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazırlık aşamasındaki bu plan eğer gerçekleşirse, Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde varolan ağır baskıyı artırabilir.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, AB’nin önünde iki opsiyon bulunuyor. İlki, Rusya’nın IMF’nin tamamen çıkartılması. Fakat bazıları bu olasılığın imkansız olmasa bile zor olduğunu belirtiyor.

“GERÇEKÇİ DEĞİL”

Reuters’ta yer alan habere göre, üst düzey AB yetkililerinden biri, Rusya’nın IMF’den çıkartılması için Çin’in de dahil olduğu devletlerden geniş bir desteğe ihtiyaç duyulacağını belirterek, “Değerlendirmeler var fakat Rusya’yı tamamen çıkartmak gerekli kotadan (nitelikli oy çoğunluğu) ötürü muhtemelen gerçekçi değil” dedi.

Yetkililere göre, AB’nin elindeki diğer opsiyon ise Rusya’nın IMF’deki oy haklarının askıya alınması ve özel çekme haklarına erişiminin engellenmesi.

RUSYA’YA AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLDİ

Rusya’nın bir önceki hafta Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus ekonomisine ve finansal sistemine başta Batılı devletler olmak üzere pek çok devlet tarafından ağır yaptırımlar getirilmişti.

Rusya Merkez Bankası’nın yurt dışındaki rezervleri ve Rus oligarklarının yurt dışındaki mal varlıkları dondurulmuş; AB, ABD ve Kanada’nın hava sahaları Rusya’ya kapatılmış ve bazı Rus bankaları uluslararası ödeme iletişim sistemi SWIFT’ten çıkartılmıştı.

ABD ve AB, yurt dışındaki 630 milyar dolarlık rezervinin çoğunu dondurdukları Rusya’nın IMF’deki 17 milyar dolarlık rezervini kullanmasından kaygılanıyor. IMF, geçen yıl corona virüsü salgınıyla mücadele ederken üye devletlere ek fon sağlamıştı.

ABD YÖNETİMİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAK

Rusya geçen yıl IMF’deki 17 milyar dolarlık rezervini temin etmişti fakat Rusya’nın bu rezervi kullanabilmesi için diğer bir üye devletle anlaşarak bu fonu SDR’lerin dönüştürülebildiği bir para birimi üzerinden faizli kredi şeklinde alması gerekiyor.

ABD yönetimi, Rusya’nın IMF’deki özel çekme haklarından faydalanmaması için tüm tedbirleri alacağını açıkladı.

IMF’nin uluslararası rezerv para birimi olan SDR’ler dolar, euro, sterlin, yen ve yuana çevrilebiliyor. SDR’lerin tahsisi için oylamada IMF genel kurulunda hissedarların %85’inin onayı gerekiyor.

İlginizi Çekebilir IMF: Savaşın küresel ekonomi üzerinde ağır bir etkisi olacak

İlginizi Çekebilir Erdoğan ile Putin, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü: Putin tek şartını söyledi

İlginizi Çekebilir Rusya temerrüde düşebilir