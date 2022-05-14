ABD Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’a verdiği başvuru süresi doldu

Halkbank’ın ABD'de sanık olarak yargılandığı Reza Zarrab davasında, davanın düşürülmesiyle ilgili ABD Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun süresi doldu.

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New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Reza Zarrab davasında, sanık olarak yargılanan Halkbank'ın, davanın düşürülmesiyle ilgili ABD Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun süresi bugün doldu.

HALKBANK ZAMAN İSTEMİŞTİ

Halkbank, geçtiğimiz ocak ayında ABD Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, bir alt mahkemenin kararına neden itiraz ettiğiyle ilgili kapsamlı dilekçesini sunmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

13 MAYIS’A KADAR ZAMAN VERMİŞTİ

ABD Anayasa Mahkemesi’nin uzatma kararında, Halkbank’ın bir alt mahkeme aracılığıyla dosyalarının incelenmesi konusunda yapacağı başvuru süresinin Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakim Sonia Sotomayor tarafından incelendiğini, Halkbank’ın itirazıyla ilgili dosyasını en geç 13 Mayıs tarihine kadar verebileceği belirtilmişti. Kararda bu sürenin daha önce 31 Ocak tarihi olduğu da belirtilmişti.

VOA Türkçe'nin ulaştığı ABD Anayasa Mahkemesi Katipliği yetkilileri, başvuru tarihinin son gününde Halkbank'ın dilekçesini sunup sunmadığı konusunda bilgi vermedi. ABD Anayasa Mahkemesi kayıtlarında da Halkbank'ın dilekçesi mesai saatlerinin sonunda görülmedi.