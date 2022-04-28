ABD ekonomisinde sürpriz küçülme

ABD ekonomisi, 2022’nin ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 oranında küçüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi, 2022 yılının Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 daraldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 1 büyüme olacağı yönündeydi. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme kaydetmişti.

Devam eden tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin bu dönemde küçülmesinde etkili oldu.

TİCARET AÇIĞI VE KAMU HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Ticaret açığındaki artışla birlikte net ihracattaki ve kamu harcamalarındaki düşüş de sonuçta etkili oldu.

Özel tüketim ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,6 arttı. Bu oran, 2021’in son çeyreğinde yüzde 1,7 idi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamalarında artış yüzde 5,2 oldu. Beklenti yüzde 5,5’lik artış yönündeydi.

Büyüme verisine rağmen Fed yetkililerinin gelecek haftaki toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle 50 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Sosyal medya devinde işler değişecek: İşte tüm yönleriyle Twitter satışı

İlginizi Çekebilir Dolar 20 yılın zirvesine yaklaştı