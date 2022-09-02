ABD’de kredi kartı faizleri son 26 yılın en yüksek seviyesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları ülkedeki kredi kartı faizlerini son 26 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Merkez bankalarının politika faizlerini artırması tüketicilerin borçlanma maliyetlerini de artırıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizlerini yükseltmesi ülkede kredi kartı borçları için uygulanan faizleri uçurdu.

Bankrate.com’un verilerine göre, ABD’de bu hafta yeni kart teklifleri için yıllık ortalama faiz oranı yüzde 17,96 oldu. Bu oran, Nisan 2019’da belirlenen yüzde 17,87’lik son rekoru geride bıraktı ve Ocak 1996’dan bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

FED’İN FAİZ ARTIŞLARI TETİKLEDİ

Kredi kartı faizleri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ve merkez bankasının diğer üyelerinin enflasyonu kontrol altına almak için federal faizleri daha fazla yükseltmeye hazır olduğu mesajının ardından artış gösterdi.

Fed geçtiğimiz yıl yüzde 0-0,25 aralığında olan politika faizini yılın başından bu yana kademeli olarak artırarak yüzde 2,25-2,5 aralığına çekmişti. Merkez Bankalarının borç verme oranları bankaların kredi borçlarının ve kredi kartlarının faizlerinde kilit bir rol oynuyor.

Merkez bankaları tarafından yapılan faiz artışının amaçlarından biri de borçlanma maliyetlerini artırarak tüketimi kısıtlamak ve bu yolla genel fiyat düzeyindeki artış hızını düşürmek.

Bankrate’in kıdemli endüstri analisti Ted Rossman konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Neredeyse tüm kredi kartları, Fed tarafından belirlenen federal faiz oranından daha yüksek olan birincil faizleri izler. Dolayısıyla, Fed’in eylemlerinin kredi kartı sahiplerine doğrudan etkisi var” dedi.

AMERİKALILARIN KREDİ KARTI BORCU ARTIYOR

Öte yandan New York Fed tarafından veriler Amerika’da yaşayan insanların 2022’nin ikinci çeyreğinde kredi kartı borçlarının arttığını gösterdi.

Verilere göre toplam kredi kartı borçları önceki çeyreğe göre 46 milyar dolar arttı. Yıllık borç artışı ise yüzde 13 oldu. Bu artış son 20 yılın en keskin yıllık artışı olarak kayıtlara geçti. New York Fed verilerine göre Amerikalıların ikinci çeyrek itibarıyla 890 milyar dolardan fazla kredi kartı borcu var.

İlginizi Çekebilir Kredi kartı kullanımı arttı: Vatandaş borç batağına saplandı