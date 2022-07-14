ABD’de üretici enflasyonu haziranda beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları haziran ayında yıllık yüzde 11,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Sozcu.com.tr

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, bugün ABD’nin haziran ayı üretici enflasyonunu (ÜFE) açıkladı. Buna göre, üretici fiyatları haziranda önceki aya göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı.

ABD’de üretici enflasyonu bu yılki zirvesini mart ayında yüzde 11,6 ile görmüştü. Aylık bazda ise enflasyonun hızlandığı görüldü. Aylık enflasyon nisanda yüzde 0,4, mayısta ise yüzde 0,9 olarak kaydedilmişti.

Üretici enflasyonu için ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,7 düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece yüzde 9,1’lik tüketici enflasyonundan sonra üretici enflasyonunun da beklentileri aştığı görüldü. Öte yandan ülkede gıda ve enerji hariç ÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,2 arttı.

TÜKETİCİ ENFLASYONU DA BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de dün tüketici fiyatlarının haziranda yıllık yüzde 9,1 arttığı açıklanmıştı. Ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 8,8 düzeyindeydi. Ülkede mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yüzde 9,1'lik enflasyon Kasım 1981'den bu yana ülkede gerçekleşen en yüksek enflasyon oldu.

TÜFE VERİSİ PİYASAYI SARSMIŞTI

ABD enflasyonun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını aynı hızda devam ettireceğine dönük beklentileri kuvvetlendirdi. Fed'in şahin duruşunu sürdürmesi ise doları güçlendirirken riskli varlıklar olarak görülen borsaları ve altın, euro gibi farklı finansal araçları etkiledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de bugün yaptığı açıklamada ülkesindeki enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve enflasyonu düşürmenin ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin birincil önceliği olduğunu söyledi.

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